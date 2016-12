Info-Nachmittag zu Einbruch und Sicherheit

Bad Sachsa Diesen Termin sollten sich Hausbesitzer bereits jetzt vormerken: Am Montag, dem 16. Januar 2017, von 16 bis 18.30 Uhr, laden die Verantwortlichen des Ortsvereins Haus und Grund Bad Sachsa zu einer Präventionsveranstaltung unter dem Titel „Einbruch und Sicherheit“ in den Blauen Salon im Kurhaus Bad Sachsa ein. Referenten werden sein Frank Schubert von der Polizeiinspektion Northeim/Osterode sowie Andreas Kielholz (Einbruchsicherheit) aus Bad Sachsa. Im Anschluss an die Hauptveranstaltung stehen die Referenten zwecks persönlicher Beratung zur Verfügung. Nichtmitglieder sind auch willkommen.

