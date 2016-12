Heute wieder Grillparty am Feuerwehrhaus

Zorge Die Grillsaison 2016 ist noch nicht beendet – zumindest nicht in Zorge. Am heutigen Mittwoch laden die Verantwortlichen der Freiwilligen Feuerwehr Zorge wieder zur beliebten Grillparty zwischen den Jahren ein. Beginn der Veranstaltung ist um 16 Uhr am Feuerwehrhaus in Zorge. „Nachdem das Weihnachtsfest hinter einem liegt, kann man bei netten Gesprächen am Lagerfeuer Gegrilltes oder eine Champignonpfanne genießen und dazu ein Getränk zu sich nehmen“, so Ortsbrandmeister Martin Neulen. für die passende Musik sorgt DJ Klaus. Der Erlös der Veranstaltung ist erneut für die Jugendarbeit der Wehr bestimmt.

