Die Bäume geschmückt

Die Weihnachtszeit hat in den Städtischen Gesellschaften in Bad Sachsa begonnen. Nachdem schon im Vorjahr die Kindergärten Bad Sachsas das Schmücken der Tannenbäume in den Städtischen Gesellschaften übernommen haben, haben sich dieses Jahr neben der Kindertagesstätte Bambi Bad Sachsa und dem...