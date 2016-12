525 Euro für den Spielplatzumbau

Eine Spende von stolzen 525 Euro überreichte Doreen Dornieden der DRK-Kindertagesstätte. Es handelt sich um den Erlös des letztjährigen Wichtelns. „Das ist für uns wahnsinnig viel Geld“, freut sich Edith Gelpke, die es in den letzten Jahren in der Disziplin, ein Optimum an Spendengeldern...