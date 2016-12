Weihnachtsmarkt im Schatten des Klosters

Weihnachtlich wird es an diesem Wochenende auf dem Vorplatz des Klosters Walkenried. Bereits zum 8. Mal wird am morgigen Samstag, 3. Dezember, sowie am Sonntag, 4. Dezember, vor der eindrucksvollen und mystischen Kulisse des Klosters Walkenried mit dem Weihnachtsmarkt die Festzeit eingeläutet. ...