Jazzy Christmas in der Kirche

Wieda Konzerte in der Wiedaer Lutherkirche sind im Rahmen der Krippenweihnacht schon Tradition. Am heutigen Freitag können Musikfreunde im Gotteshaus in der Otto-Haberlandt-Straße 10 ab 19 Uhr ganz besonderen Klängen lauschen. Das Ensemble Phantastique um den Saxophonspieler und bekannten Augenarzt Dr....