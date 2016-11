Autofahrer fährt Hund absichtlich tot

Zu einem schrecklichen Ereignis kam es am vergangenen Freitag gegen 11.30 Uhr in Walkenried. Nach Angaben von Zeugen und der Anzeigeerstatterin lief deren Hund unvermittelt auf die Fahrbahn der Harzstraße. Ein herannahender Autofahrer bremste erst stark ab, beschleunigte seinen Wagen dann aber abrupt, lenkte in Richtung des Hundes und überfuhr diesen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Das Tier wurde einige Meter mitgeschliffen. Der Hund verendete vor Ort. Der Pkw setzte seine Fahrt fort. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die Hinweise auf den Fahrzeugführer oder das Fahrzeug geben können: Telefon 05525/1685.