Sachsaer Wochenmarkt nach 32 Jahren eingestellt

Der Wochenmarkt in Bad Sachsa war seit 32 Jahren eine Institution in der Uffestadt, nun wurde er „sang- und klanglos eingestellt“, wie Bürgermeister Dr. Axel Hartmann bei der jüngsten Versammlung der Werbegemeinschaft mitteilte. Der Verwaltungschef betonte, dass das Kaufinteresse der Einwohner laut den Beschickern so gering gewesen sei, dass man sich im Ordnungsamt zu diesem Schritt...