Bad Sachsa Am morgigen Sonntag, 6. November, lädt der Harzklub-Zweigverein Bad Sachsa zu einer familienfreundlichen Wanderung zum Achtermann ein. In Fahrgemeinschaften starten die Teilnehmer um 9 Uhr vom Vereinsheim in der Pfaffenwiese 54 zum Ausgangspunkt. Das Ziel ist der Achtermanngipfel bei Braunlage. Die...