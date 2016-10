Eltern erhalten professionelle Hilfe

Bad Sachsa Sicherheit in allen Fragen rund um die Erziehung von Kindern und eine Stärkung der eigenen Fähigkeiten – dies will der neue Kurs Elterncoaching der Awo vermitteln. „Wir wollen Sie dabei unterstützen, mehr Spielräume und Handlungsoptionen in der Erziehung zu entwickeln, um adäquat auf das Verhalten...