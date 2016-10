Standort könnte sich verändern

Bleibt das Wintersport- und Heimatmuseum in seinen jetzigen Räumen in der Hindenburgstraße – oder eben nicht? Bürgermeister Dr. Axel Hartmann betonte in seinem Grußwort bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Einrichtung, dass Bibliothek und Museum in ihrem Bestand nicht gefährdet...