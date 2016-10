Geflügel-Elite wird präsentiert

Eine besondere Premiere wird es am Wochenende 5. und 6. November im Walkenrieder Schützenhaus auf dem Kupferberg geben. An beiden Tagen findet die Landesverbands-Rasse geflügel-Schau der Jugend statt – erstmals im Kreisverband Südharz. Eingebunden ist die Ausstellung in den 60. Geburtstag der...