Musikkabarett einmal anders

Am kommenden Mittwoch, dem 19. Oktober, um 19 Uhr findet im Luthersaal an der St. Nikolai-Kirche Bad Sachsa ein Konzert unter dem Titel „Das Tier in uns – Klassikkabarett in Tiefenpsychologie“ mit Michael Ransburger (Schauspiel und Klavier), Daniel Sorour (Cello) und Clemens Kröger (Klavier)...