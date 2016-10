Tafel feiert heute zehnjähriges Bestehen

Zu einem Tag der offenen Tür laden die Verantwortlichen der Tafel in Bad Sachsa am heutigen Freitag ein. Ab 11 Uhr können sich Interessierte die Räume des Vereins in der Kirchstraße 20 anschauen und sich über die vielfältige und wichtige ehrenamtliche Hilfe für Bedürftige in Bad Sachsa informieren.