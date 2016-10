Einwohner kritisieren die Erhöhungen

Es wird in dieser Saison – sofern Schnee fällt – alpinen Wintersport in Bad Sachsa geben: Auf der Sitzung des Rates der Stadt am Dienstagabend konnte Bürgermeister Dr. Axel Hartmann freudig mitteilen, dass man am Morgen den Vorvertrag mit den beiden neuen Betreibern unterschrieben habe. ...