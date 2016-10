„Musik ist angenehm zu hören, ewig braucht sie nicht zu währen“

Am Samstagabend wurde es im Doppelten Kreuzgang des Klosters gemütlich – anders lässt sich die Stimmung nicht beschreiben. Denn das Publikum des Walkenrieder Kreuzgangkonzertes mit Gunter Schoß und Frank Fröhlich genoss den Abend, als würde es in seinem Wohnzimmer sitzen. So behaglich war es, der...