Wandern mit dem Bahn-Sozialwerk

Das Bahn-Sozialwerk, Ortsstelle Walkenried, lädt seine Mitglieder am Samstag, 15. Oktober, zum traditionellen Wandertag ein. Treffpunkt ist um 9.30 Uhr am Bahnhof Walkenried. Von hier geht es in Fahrgemeinschaften zum Bahnhof Stiege. Dort erfolgt eine 10 Kilometer lange Wanderung, für die...