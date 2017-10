Rattan-Sitzgarnitur von Terrasse gestohlen

Bad Lauterberg Eine Rattan-Sitzgarnitur im Wert von etwa 400 Euro, bestehend aus zwei Stühlen, einem Zweisitzer und einem Tisch, entwendeten unbekannte Täter in der Nacht vom 28. auf den 29. September von der Terrasse einer Ferienwohnung in der Brauhardtgasse in Bad Lauterberg.