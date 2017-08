Betrunken, unter Drogen und ohne Führerschein

Bad Lauterberg Bei ihren Verkehrskontrollen stellte die Polizei gleich mehrere Verkehrsdelikte fest – unter anderem wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis sowie unter Alkoholkonsum. Am Donnerstag kontrollierte die Polizei in der Barbiser Straße einen 26-jährigen Pkw-Fahrer. Hierbei räumte der 26-Jährige Alkoholkonsum ein. Ein Test bestätigte die Angaben. Nach der Entnahme einer Blutprobe leiteten die Polizei ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und untersagte die Weiterfahrt. In der Nacht zum Freitag kontrollierten die Polizisten einen 18- jährigen Pkw-Fahrer, der keinen Führerschein besitzt. Zudem stellten die Polizisten drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Er gab den Drogenkonsum zu. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurden ein Straf- sowie ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Die Polizei leitete zudem ein Strafverfahren gegen die Beifahrerin ein, die gleichzeitig auch die Halterin des Autos ist.

