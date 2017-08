Barbis Fast drei Stunden lang musste am Dienstagnachmittag die Polizei den Verkehr am Barbiser Bahnübergang regeln. Grund dafür war eine durch einen Lkw abgefahrene Bahnschranke. Als der Lkw beim Rechtsabbiegen in die Karl-Schmidt-Straße verkehrsbedingt anhielt, senkten sich wegen eines sich nähernden Zuges die Bahnschranken. Beim Anfahren des Lkw brach die Schranke ab. Gefahr durch den Zug habe laut Polizei zu keiner Zeit bestanden, sie schätzt den Schaden auf etwa 5 000 Euro. mel

