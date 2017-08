Debussy trifft den Kleinen Prinzen

Die Bad Lauterberger Musiktage werden am kommenden Samstag, 5. August, um 20 Uhr mit dem Event „Wolkenbilder“ fortgesetzt. Debussy trifft an diesem Abend Antoine de Saint-Exupérys Kleinen Prinzen. Es liest: Charles Brauer. Es spielt: Christian Elsas am Piano im Lauterberger Kursaal mit freier...