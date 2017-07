Streit eskaliert: 44-Jähriger mit Messer verletzt

Erst flogen die Fäuste, dann kam ein Messer zum Einsatz: Am Freitag gegen 2 Uhr ist in einem Bad Lauterberger Mehrfamilienhaus in der Scharzfelder Straße ein Streit derart eskaliert, dass sich ein 42- und 51-Jähriger jetzt wegen versuchten Totschlags zu verantworten haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hat der 42-Jährige bei dem Streit gegen 2 Uhr nachts einen 44-Jährigen in dessen Wohnung durch oberflächliche Schnitte mit einem Messer am Hals und im Gesicht verletzt.

Das 44-jährige Opfer und ein 51-Jähriger bewohnen zusammen die kleine Dreizimmerwohnung, in der sich der Vorfall ereignet hat. An diesem Abend waren der 42-Jährige und zwei 27 und 37 Jahre alte Bad Lauterbergerinnen zu Besuch. Nach dem Genuss von reichlich Alkohol gerieten die Männer aus bislang ungeklärten Gründen in einen heftigen Streit. Der 51-Jährige schlug seinen Mitbewohner mit der Faust wiederholt ins Gesicht. Dadurch stürzte der Geschlagene zu Boden. Auch der 42-Jährige Beschuldigte griff in den Streit ein und verletzte den 44-Jährigen mit einem Messer im Gesicht und am Hals. Zudem würgte der 51-Jährige das Opfer.

Dem Verletzten gelang es, sich zu befreien und aus der Wohnung zu laufen. Hier verständigte er Polizei und Rettungsdienst. Zur ärztlichen Versorgung wurde er anschließend vorsorglich in die Göttinger Uniklinik gefahren, wo er nach ärztlicher Versorgung stationär aufgenommen wurde.

„Nur wenige Minuten nach dem Notruf waren die Lauterberger Polizeibeamten vor Ort und konnten die beiden Täter in der Wohnung überwältigen“, betont Polizeihauptkommissar Uwe Falkenhain. Der Tatort wurde noch in der Nacht durch Beamte der Tatortgruppe intensiv auf Spuren untersucht.

Wieder auf freiem Fuß

Den alkoholisierten Tätern wurden zwei Blutproben entnommen. Den Rest der Nacht verbrachten sie in den Gewahrsamszellen der Bad Lauterberger Dienststelle. Die weiteren Ermittlungen führt das 1. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim mit Unterstützung der Polizei Bad Lauterberg.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Göttingen wurden die beiden Männer wegen fehlender Haftgründe am Freitag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen dauern an. kic