SHAC lädt ein

Bad Lauterberg Der Südharzer Automobilclub trifft sich am Sonntag, 23. Juli, ab 11 Uhr zum Grillfest auf dem Grillplatz an der Augenquelle. Am Nachmittag wird es eine Kaffeetafel geben. Speisen und Getränke werden zum Selbstkostenpreis abgegeben. Gäste sind willkommen.