Kleingärtner feiern ihr 75-Jähriges

Bad Lauterberg Der Kleingartenverein Carl-Brune-Stiftung an der Koldung feiert sein 75-jähriges Bestehen. Die Hobbygärtner laden alle Interessierten ein, das Jubiläum mit ihnen gemeinsam zu feiern. Bereits am Samstag, 29. Juli, findet ab 15 Uhr am Vereinshaus an der Koldung das Preisschießen statt. Am Sonntag,...