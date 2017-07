Feuerwehr muss erneut zu Heckenbrand ausrücken

Zu einem Heckenbrand wurden Polizei und Feuerwehr am Mittwochvormittag gegen 11 Uhr gerufen. Im Friedhofsweg hatte ein Anwohner Unkraut mit einem kleinen Brenner vernichten wollen. Dabei war ein Funke in eine in unmittelbarer Nähe stehende Hecke geflogen.

Aufgrund der Trockenheit wurde die Hecke in Brand gesetzt. Die Anwohner konnten mit Hilfe eines Nachbarn den Brand selbst löschen, die Feuerwehr kontrollierte dann die Brandstelle. Personen kamen nicht zu Schaden. Sachschaden entstand nur an der Hecke.

„Die Leute unterschätzen das, wenn sie bei dieser Witterung das Unkraut wegflämmen wollen“, kommentierte einer der Polizeibeamten vor Ort. kw