Kinder lernen Fußball mit 96-Trainern

Barbis Vom 18. bis 20. August besucht die 96-Fußballschule den SC Harztor. In dieser Zeit haben Kinder auf dem Oderfeld die Gelegenheit, sich wie echte Profis zu fühlen. Durch qualifizierte Trainer werden die Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren in intensiven Einheiten gefördert und können in einem...