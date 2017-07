SoVD trifft sich

Bad Lauterberg Die beiden Gruppen des SoVD Bad Lauterberg treffen sich wieder in der kommenden Woche. Die SoVD-Frauengruppe trifft sich bereits am Dienstag, 18. Juli, um 15 Uhr in der Gaststätte Goldene Aue. An diesem Nachmittag stellt sich die Firma Bofrost vor. Die SoVD-Männergruppe trifft sich am Donnerstag,...