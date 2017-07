Vier Jahre „Lauterberger helfen sich“

Ob Suche nach einer Tierbetreuung, Tauschbörse für Kleidung oder Hilfe beim Umzug – über die vergangenen vier Jahre hat sich in der FacebookGruppe „Lauterberger helfen sich“ eine Gemeinschaft von Menschen gebildet, die sich gegenseitig unterstützen. „Wir haben schon Etliches bewirkt“, erzählt Gruppengründerin Manuela Koch.

Das bisher wohl größte Projekt sei die Spende des Erlöses aus einer Auktion, bei der diverse Artikel versteigert wurden, an Arne Hoffschlaeger gewesen. Der Scharzfelder war 2014 an Blutkrebs erkrankt (wir berichteten). 1 200 Euro kamen so zusammen.

„Wir haben mit der Gruppe schon Etliches bewirkt.“ Manuela Koch, Gründerin von „Lauterberger helfen“ sich, über die Gruppe

Vereine unterstützen

Mittlerweile findet jedes Jahr zu Weihnachten in der Gruppe eine große Auktion statt, bei der die Lauterberger für einen kleinen Obolus auf die verschiedensten Gegenstände bieten können. Die Einnahmen kommen dann einem guten Zweck zu. „Wir möchten Vereine unterstützen, die es verdient hätten, gefördert zu werden, aber noch ganz am Anfang stehen und nur ein kleines Budget haben“, berichtet Stephan Oppermann, der die Facebook-Gruppe gemeinsam mit Manuela und Matthias Koch verwaltet.

So spendeten sie im vergangenen Jahr 750 Euro an den LSKW. Andere Aktionen waren „Futter statt Böller“ für den Tierschutzverein oder eine Spende an den Jugendraum in Höhe von 550 Euro, damit dieser ausgestattet werden konnte. Koch schätzt, dass sie in den vier Jahren seit der Gründung etwa 4 000 Euro für verschiedene Projekte gesammelt haben. Dabei sind auch schon zwei Vereine aus der Gruppe hervorgegangen: Das Musikcorps Marchingpower und The Paulus Gospel Singers.

Über die Vergabe des Erlöses aus Auktionen oder anderen Aktionen entscheiden die Administratoren. Meist seien sie sich dabei schnell einig, denn das Ziel sei immer das gleiche: „Wir wollen etwas bewegen und andere unterstützen“, sagt Koch. Bei den Gesuchen oder Angeboten, die die Mitglieder einstellen können, gibt es die Vorgabe, dass keine gewerblichen Inserate geschaltet werden dürfen. Der finanzielle Gewinn soll nicht im Vordergrund stehen. „Es ist jedem selbst überlassen, ob oder was er dafür verlangt“, erklärt Oppermann.

Der Ablauf in der Gruppe sei inzwischen gut organisiert und habe sich mehr oder weniger verselbständigt. Doch es gebe auch immer wieder Fälle, in denen sich Mitglieder direkt an die Gruppenverwalter wenden. Einige schämen sich für ihre Situation oder sind in einer Notlage, von der nicht jeder wissen soll, erzählt Koch. Sie veröffentlicht dann im Auftrag desjenigen ein entsprechendes Gesuch.

Es gibt aber auch Fälle, die viel persönlichen Einsatz von den Gruppenführern fordern, und die manchmal auch belastend sein können – zum Beispiel, wenn sich eine Frau von einem gewalttätigen Partner trennen möchte und eine Unterkunft sucht. „Man kriegt auch viel mit, was nicht so toll ist, aber man sieht dann, wofür man es macht“, sagt Koch. Sei eine Situation aber akut, dann gebe sie die mit dem Einverständnis der betroffenen Person an die zuständigen Stellen weiter. Die Kommunikation in der Gruppe basiere auf gegenseitigem Vertrauen. Doch so gut lief es nicht immer. „Vor zweieinhalb Jahren standen wir kurz vor der Auflösung“, erzählt Oppermann. Als die Flüchtlingskrise auf dem Höhepunkt war, hätten einige Gruppenteilnehmer mit dem Hinweis inseriert, ein von ihnen gespendeter Artikel dürfe nicht an Flüchtlinge abgegeben werden. Koch und ihre Mitstreiter wollten nicht zulassen, dass in der Gruppe gehetzt wird. „Das war ein großer Kampf“, sagt sie. Andere wiederum äußerten massive Beschwerden, weil ihnen etwas nicht schnell genug gegangen oder nicht so umgesetzt worden sei, wie sie sich das vorgestellt haben. „Es sind wenige und immer die gleichen – die, die selbst nichts machen, denen nichts schnell genug geht“, berichtet Koch und Oppermann ergänzt: „Die wollen am liebsten das Schützenfest aus Goslar, gehen dann dahin und trinken nur eine Cola.“

Die erzielten Erfolge hätten die drei dann aber doch durchhalten lassen. Schärfere Regeln wurden eingeführt, die Diskussionen gar nicht erst eskalieren lassen. Bis auf kleinere Unstimmigkeiten gebe es kaum noch Probleme. „Das, was sich tut, wiegt auf, was jetzt noch so hochkommt“, findet Koch. Es gebe zum Beispiel einige Mitglieder, die selbst gar keine Hilfe benötigten und nur in die Gruppe gucken würden, um zu sehen, wo sie helfen könnten.

Fast 3300 Mitglieder

Dass „Lauterberger helfen sich“ mittlerweile knapp 3 300 Mitglieder zählt, habe Koch nicht erwartet, als sie die Gruppe 2013 gründete. Der Vorteil einer Facebook-Gruppe sei vor allem, dass in kürzester Zeit eine große Zahl von Menschen erreicht werden kann. So konnten beispielsweise schon einige entlaufene Tiere innerhalb von wenigen Stunden ihren Besitzern zurückgegeben werden.

Beliebt seien aber auch ganz praktische Dinge wie die Angabe des Notdienstes, Speisekarten von Restaurants im Umkreis oder Tipps für Veranstaltungen am Wochenende. Zudem seien mittlerweile viele Firmen und Geschäftsleute dazu übergegangen, Jobangebote in der Gruppe zu posten.

Die drei Gruppenbetreiber konzentrieren sich derweil auf das Schützenfest an diesem Wochenende, bei dem sie auch mit einem eigenen Wagen vertreten sein und kleine Geschenke an die Kinder verteilen werden. So könnten sie auch noch mehr Lauterberger auf die Facebook-Gruppe aufmerksam machen. „Uns geht es wirklich um Nachbarschaftshilfe, um Hilfe bei der Wohnungssuche, Tierversorgung oder Unterstützung, wenn jemand alleinerziehend ist oder ins Krankenhaus muss“, fasst Koch zusammen.

Weitere Informationen unter https://www.facebook.com/groups/142751072590969/?ref=ts&fref=ts