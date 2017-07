19-Jährige beschädigt Pkw

Eine Verkehrsunfallflucht wurde der Polizei Bad Lauterberg am Samstagmorgen gemeldet, bei der ein in der Schulstraße geparkter Wagen beschädigt wurde.

Der Geschädigte konnte aber einen Hinweis liefern: Am Vorabend parkte ein dunkler Volkswagen so nah neben seinem Pkw, dass er die Situation per Foto festhielt. Mit Hilfe dieser Erkenntnisse konnte im Nahbereich der verursachende Pkw festgestellt und die 19-jährige Pkw-Führerin ermittelt werden. An beiden Pkw entstand ein Gesamtschaden von etwa 1 500 Euro.

Gegen die Verursacherin wird nun ein Strafverfahren hinsichtlich einer Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die Melde- beziehungsweise Wartepflicht bei der Verursachung eines Verkehrsunfalls hin. „Es kann ansonsten ein Strafverfahren die Folge sein“, erklärt die Polizei.