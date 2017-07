Bad Lauterberg In der Nacht zu Freitag sind bislang unbekannte Täter in ein Restaurant im Zollweg in Bad Lauterberg eingebrochen. Sie erbeuteten Tabakwaren, Spirituosen und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Durch das gewaltsame Eindringen entstand erheblicher Sachschaden. Beobachtungen können unter Telefon 05524/9630 gemeldet werden.

