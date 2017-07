Hund mit Würgehalsband angebunden im Wald ausgesetzt

Wer kennt diesen Hund? Am Mittwoch, dem 5. Juli, wurde in den Abendstunden durch aufmerksame Spaziergänger mitten im Wald in der Nähe des Grenzturmes in Bartolfelde ein schwarzer, langhaariger Schäferhund mit einem Würgehalsband am Baum festgebunden aufgefunden. Leider ist er weder gechippt noch tätowiert.

Anhand der Lauffläche um den Baum herum kann man sehen, dass er schon längere Zeit dort festgehalten wurde. Er wird auf zwei bis drei Jahre geschätzt und ist ein freundliches, gut händelbares Tier.

Alle Angaben oder Beobachtungen bitte an den Tierschutzverein Bad Lauterberg, Telefon 05524/80842, den Tierschutzverein Osterode, Telefon 05522/502124, oder die Polizei in Bad Lauterberg, Telefon 05524/9630. Alle Hinweise werden vertraulich behandelt.