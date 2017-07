Bad Lauterberg Beamte des Polizeikommissariats Bad Lauterberg kontrollierten am 5. Juli gegen 22.05 Uhr in der Wissmannstraße einen 53-jährigen Pkw-Fahrer. Dessen auffälliger Atemalkohol führte zunächst zu einem Alkoholtest mit 1,61 Promille als vorläufigem Ergebnis. Anschließend wurde eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer hat sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu verantworten, ein Entzug der Fahrerlaubnis und eine Geldstrafe werden folgen.

