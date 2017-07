Einkaufskorb kokelt auf heißer Herdplatte

Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr rückten die Rettungskräfte aus in die Straße Zum Wiesenbek. Hier hatte ein Gast in einem der Apartments des Gesundheits- und Vital-Centers Gollée einen Einkaufskorb auf dem Herd gestellt und dabei den Herd versehentlich eingeschaltet. Durch die Hitzeeinwirkung der heißen Herdplatte begann der Korb zu schmelzen und zu brennen.

Das kleine Feuer konnte der Gast selbst löschen. Den Korb brachte er ins Freie. Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bad Lauterberg kontrollierten die Einsatzstelle und belüfteten das Appartement. Neben der Feuerwehr waren zwei Beamte der Bad Lauterberger Polizei vor Ort. kw