B 27-Sanierung wird auf 2018 verschoben

Die Ortsdurchfahrt Bad Lauterberg wird in diesem Jahr nun doch nicht erneuert. Darüber informierte die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar jetzt in einer Mitteilung. Vorgesehen war die Fahrbahnerneuerung der Bundesstraße 27 zwischen der Scharzfelder Straße und der...