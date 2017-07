Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Barbis . Zeugen zu einer Unfallflucht sucht die Polizei in Bad Lauterberg immer noch dringend. Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Pkw beschädigte am 25. Juni zwischen 14.30 und 16.45 Uhr in der Oderfelder Straße auf dem Parkplatz neben dem Ärztehaus einen daneben geparkten schwarzen Ford Focus....