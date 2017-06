Hausbergschule: Redaktion erhält anonyme Post aus dem Rathaus

Die Turnhalle in der Bahnhofstraße wird zum 15. Juli an die Firma Lidl übergeben und dann vermutlich umgehend abgerissen. Die Stadtverwaltung hatte die Vereine, die dort noch Geräte und Material gelagert hatten, aufgefordert, die Halle bis heute zu räumen. Die Freigabe der neuen Sporthalle an der Grundschule am Hausberg steht jedoch nach wie vor aus. Laut Stadtverwaltung gibt es dort...