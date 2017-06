Schuppen auf dem Bauhof fängt Feuer

Bad Lauterberg Ein Sachschaden von knapp 30 000 Euro sowie eine durch Rauchgase leicht verletzte Person sind die Bilanz eines Feuers aus dem Gelände des Bauhofes der Stadt Bad Lauterberg. Der Brand war gestern Nacht gegen 2.45 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache in einem Schuppen ausgebrochen. Ein Nachbar hatte die Rettungskräfte alarmiert. Diese evakuierten umgehend sieben Bewohner eines angrenzenden Hauses. Insgesamt waren bei dem Brand rund 50 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Bad Lauterberg und Osterhagen im Einsatz, die durch ihr schnelles Handeln ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern konnten. Durch die Hitzeentwicklung platzen an dem Gebäude mehrere Fensterscheiben. Durch weitere Schäden, überwiegend Rußablagerungen, ist das Haus aktuell unbewohnbar. Endgültig gelöscht war das Feuer gegen 4.15 Uhr. Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Hinweise zur Ursache liegen bislang noch nicht vor, die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder