Bad Lauterberg Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro haben Unbekannte bei einem Einbruch am Dienstag in ein Zweifamilienhaus in der Wolfsgrube gestohlen. Sie drangen laut Polizei vermutlich über die rückwärtige Terrasse ins Haus ein. Die Tat ereignete sich zwischen 12.30 und 13.30 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder