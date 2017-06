Freiwillige Feuerwehr lädt zum Hoffest

Die Freiwillige Feuerwehr Bartolfelde lädt am Samstag, 17. Juni, zum Hoffest an das Feuerwehrgerätehaus ein. Die Veranstaltung der Wehr beginnt an diesem Tag um 16 Uhr, gegen 16.30 Uhr ist ein Konzert des Feuerwehrmusikzugs Barbis vorgesehen. Ab 18 Uhr löst der...