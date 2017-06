Ein eigenes Planetarium in der Schule

Liegen unter freiem Sternenhimmel – das können die Schüler der Grundschule am Hausberg mitten am helllichten Tag und in ihrer eigenen Schule. Denn im Rahmen der Projektwoche „Sonne, Mond und Sterne“ ist ein Zelt-Planetarium in der Turnhalle aufgebaut. Es bietet Raum für 55 Schüler und wird mit Luft...