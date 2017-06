Pastorin wird in Dienst eingeführt

Bad Lauterberg In einem festlichen Gottesdienst in der St.-Andreas-Kirche zu Bad Lauterberg am Sonntag, 18. Juni, um 14 Uhr soll Pastorin Brigitte Hirschmann durch den Superintendenten Volkmar Keil in den Dienst als Pastorin der St.-Andreas-Kirchengemeinde Bad Lauterberg eingeführt werden (wir berichteten). Im...