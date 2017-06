Maskierter überfällt Spielhalle in Bad Lauterberg

Am Samstag gegen 6.55 Uhr überfiel ein Maskierter die Spielhalle in der Wissmannstraße in Bad Lauterberg. Der Unbekannte erbeutete dabei mehrere Hundert Euro. Die Spielhallenaufsicht blieb unverletzt.

Kurz vor der Tat schloss die 52-jährige Angestellte zu ihrem Arbeitsbeginn die Spielhalle auf. Mit etwas zeitlichem Abstand betrat der Täter die Spielhalle. Er ging auf die Frau zu und bedrohte sie, laut Polizei, vermutlich mit einem Reizgas oder Pfefferspray. Unmissverständlich forderte der Maskierte die Herausgabe von Bargeld. In ihrer Not übergab die Angestellte mehrere Hundert Euro Bargeld.

Fahndung blieb ohne Erfolg

Mit der Beute flüchtete der Täter auf die Wissmannstraße. Die weitere Fluchtrichtung ist bislang nicht bekannt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung von Streifenwagen aus Bad Lauterberg, Herzberg und Osterode verliefen ohne Erfolg. Der Mann etwa 1,60 Meter groß und von normaler Statur.

Er war dunkel gekleidet und sprach hochdeutsch. Auf dem Kopf trug er eine Kapuze. Zudem hatte er sein Gesicht mit einem dunklen Tuch maskiert.

Räuberische Erpressung

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim/Osterode hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen.

Zeugen, die den Täter am Samstagmorgen gegen 7 Uhr im Umfeld der Wissmannstraße vor oder nach der Tat gesehen haben oder auch andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Northeimer Polizei zu melden.

Zeugenhinweise zum Täter oder zum Tathergang nimmt die Polizeiinspektion Northeim/Osterode unter Telefon 05551/70050 entgegen.