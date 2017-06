Die Zeit nach der Krebsdiagnose

Die Helios Klinik Herzberg/Osterode lädt am Dienstag, 13. Juni, um 17 Uhr zu einem Arztvortrag im Rahmen der Patientenakademie zum Thema „Diagnose Krebs – Wie geht es jetzt weiter?“ in das Haus des Gastes in Bad Lauterberg ein. „Sie haben Krebs“ – eine Diagnose, die...