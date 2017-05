St. Andreas lädt zum Konzert

Am Pfingstsonntag, 4. Juni, findet um 20 Uhr in der St.-Andreas-Kirche Bad Lauterberg ein Vokalkonzert mit dem Ensemble VOCademia statt. Das Konzert wird auch Pfingstmontag um 17 Uhr in der St.-Trinitatis-Kirche in Braunlage zu hören sein. Die Gesangspädagogin und...