Knapp 500 Biker fahren für todkranke Kinder

Röhrender Motorradsound in Bad Lauterberg, und das am Sonntagmorgen: Pünktlich um 10 Uhr starteten knapp 500 Biker in der Lutterstraße im Rahmen des Human Biker Day (HBD) auf ihre 166 Kilometer lange Benefiztour durch den Harz und das Eichsfeld. Ziel des Tages war...