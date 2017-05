Bad Lauterberg Schwer verletzt wurde ein Motorradfahrer am Samstagnachmittag in der Scharzfelder Straße, als er frontal mit einem Pkw kollidierte. Der 23-jährige Pkw-Fahrer übersah beim Einbiegen in eine Grundstückseinfahrt den entgegenkommenden Motorradfahrer. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 10 000 Euro.

