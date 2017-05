Bad Lauterberg Schwer verletzt wurde am Freitagvormittag ein Motorradfahrer auf Höhe der Staumauer an der Odertalsperre. Der 21-Jährige kam infolge eines Fahrfehlers von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Er wurde ins Krankenhaus nach Herzberg gebracht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3 500 Euro.

