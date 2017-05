Taufe und Sommerwetter bei Warte-Fest

Traditionsgemäß luden die Verantwortlichen des Harzklub Barbis am Himmelfahrtstag an die Alte Warte in Barbis zum Warte-Fest ein. Bei angenehmen Temperaturen begann das Fest mit einem Gottesdienst im Grünen. Im Mittelpunkt stand dabei aber die Taufe eines neuen Mitglieds der Kirchengemeinde St....