Fritz Güntzler besucht KGS am Dienstag

Bad Lauterberg Im Rahmen des Europatages 2017 wird der Bundestagsabgeordnete Fritz Güntzler (CDU) am Dienstag, 23. Mai, zu Gast an der Kooperativen Gesamtschule Bad Lauterberg sein. Die Schüler haben sich bereits in verschiedenen Bereichen zum Thema EU auf diesen Tag vorbereitet. Nach einer kurzen Begrüß ung um 8...