Notdienst, Hort und IGS Duderstadt

Kindernotdienst, Herzberger Hort und IGS für Altkreis-Schüler – so lauten die Themen eines Info-Abends, zu dem die BI Altkreis Osterode am 22. Mai nach Bad Lauterberg einlädt. Die BI Altkreis Osterode erklärt in Sachen kinderärztlicher Notdienst: „Mit Martin Webel...